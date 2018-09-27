Otobüs şoföründen yolculara şiir gibi karşılama

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım şoförü yolculara şiir gibi karşılama yaptı. Kartlarını gösterip otobüse binen yolcular, şoförün uzattığı çiçeklerle şaşkına döndü.

Antalya'da bir toplu ulaşım aracı şoförü, kendi imkanlarıyla yolcularına sürpriz hazırladı. Geçtiğimiz 21 Eylül günü sefere çıkmadan önce çiçek alan Bahadır Mıllık isimli şoför, sık sık tartışma ve kavgalarla gündeme gelen otobüs şoförlerinin nezaket ve kibarlığını öne çıkartacak bir aktiviteye imza attı.

Sabah ilk seferden itibaren otobüse binen her bir yolcuya çiçek veren Mıllık, yolculardan da tam not aldı. Yolcuların kısa süreli şaşkınlık yaşadığı ancak mutluluklarının yüzüne vurduğu anlar otobüsteki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Tüm gün devam eden çiçekli karşılama sırasında yolcularla diyalog sadece çiçek vermekle de kalmadı. Mıllık'ın adres soran yolculara verdiği nazik cevaplar, 'günaydın' diyerek yaptığı karşılamalar da kayıt altına alındı. Bazı yolcular teşekkür edip şaşkınlığını gizleyemezken bazı yolcuların ise durumu normal karşılayıp çiçeği aldıktan sonra otobüs içinde ilerlemeleri dikkat çekti.