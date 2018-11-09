Otobüsten inen kız öğrenciye silahlı gasp

Antalya'nın Aksu ilçesinde 15 yaşındaki kız lise öğrencisinin cep telefonunu silahını gösterip gasp eden motosikletli şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Aksu ilçesinde özel bir koleje giden 15 yaşındaki Duygu K., otobüsten inip okuluna doğru yürürken önü başında kask ve motosikletli silahlı bir kişi tarafından önü kesildi. Şüpheli kız öğrenciye silah göstererek cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Büyük korku yaşayan Duygu K. Durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede 100'lerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen Kemal Pelit, polisin baskınıyla evinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, şarjör, 6 gaz tabancası fişeği, eldiven ve motosiklet kaskı ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.