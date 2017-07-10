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10 Temmuz 2017 18:35

Otobüsten ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Antalya-Isparta karayolunda yanan yolcu otobüsünden sıçrayan alevlerin ormanlık alana sıçraması sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Otobüsten ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

10 Temmuz 2017 18:35


Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Uşak’tan Antalya’ya giden özel bir seyahat firmasına ait Mehmet Sarıkaya yönetimindeki 20 I 6211 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya karayolu üzerinde Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü Çobanlar Mahallesi’nde motor kısmındaki arıza nedeniyle alev aldı. Yangını fark eden şoför Sarıkaya, otobüsü durdurarak 41 yolcuyu tahliye etti. Alevler bir anda bütün otobüsü sararken, yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangında hurdaya dönen otobüs incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi. Orman yangını için ise bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, Antalya, Isparta ve Burdur illerinden çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Arazinin engebeli ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle yerden müdahale güçlükle yapıldı. Alevlerin yola yaklaşması ve yangın söndürme ekiplerinin karadan müdahalesi nedeniyle Isparta-Antalya karayolunda trafik tek şeritten verildi. Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir orman işçisi ambulansla hastaneye gönderildi.




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