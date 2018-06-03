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03 Haziran 2018 10:41

Otobüsün sevimli davetsiz misafiri

Antalya’da son günlerde artan sıcak havalardan bunalan bir sokak köpeği, yolcular ile birlikte klimalı toplu taşıma aracına binerek 50 dakika seyahat etti.

Otobüsün sevimli davetsiz misafiri

03 Haziran 2018 10:41

Vatandaşlar ve şoförün indiremediği köpek, otogarda kendiliğinden indi.


Olay, Antalya’da Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşımda kullanılan bir otobüs içerisinde yaşandı. Sokak köpeği, sabah saatlerinde Varsak’tan Otogar seferini yapan Hasan Büyüközen’in kullandığı otobüse bir durakta durunca bindi. Yolcuların ve otobüs şoförünün indiremediği köpek, otobüsün boş bir yerine geçerek yattı. Vatandaşların da durumu kabullenip inmesini istemedikleri köpek, otobüs içerisinde ilginç görüntüler oluşturdu. Köpeğ, klimalı halk otobüsünde 50 kilometre yol gittikten sonra otogarda kendiliğinden indi.


Otobüs şoförü Hasan Büyüközen, “Bir durakta durdum. Baktım otobüse bir köpek binmiş. Yolcularım ile birlikte indirmek için mücadele ettik, indiremedik. Daha sonra yolcularım kalmasını istedi, biz de dokunmadık. Bütün yolcularımız indi. Kendisi ile baş başa kaldık. Daha sonra otogarda kendisi inerek ortadan kayboldu” dedi.




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