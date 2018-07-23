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23 Temmuz 2018 13:56

Otogarda şüpheli ölüm

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tuvaletinde bir kişi ölü olarak bulundu.

Otogarda şüpheli ölüm

23 Temmuz 2018 13:56


Olay, saat 11.45 sıralarında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Şehirlerarası yolcu terminalinin tuvaletinde bir kişin hareketsiz yattığını gören temizlik görevlisi durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Şaban Ateşçi olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şaban Ateşçi’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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