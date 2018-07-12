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12 Temmuz 2018 19:10

Otomobil bariyerlere çarptı, kimsenin burnu bile kanamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ardından başka bir araca çarptı.

Otomobil bariyerlere çarptı, kimsenin burnu bile kanamadı

12 Temmuz 2018 19:10

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada kimsenin burnu bile kanamadı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Volkan A. idaresindeki 42 KA 326 plakalı otomobil, aşırı hız ve sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda Ulualan mevkiinde kontrolden çıkıp yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlere çarparak yola savrulduğu sırada arkasından gelmekte olan Mehmet Y’nin kullandığı 07 VSS 99 plakalı otomobile de çarptı. Bariyerlere çarpan araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kazada kimsenin burnu bile kanamadı.




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