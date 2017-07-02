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02 Temmuz 2017 18:31

Otomobil festivalinde ‘Zırhlı Muharebe Aracı’ sürprizi

Kemer Motor Sporları Kulübü (KMK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kemer Otomobil Festivali’ne 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder damgasını vurdu.

Otomobil festivalinde ‘Zırhlı Muharebe Aracı’ sürprizi

02 Temmuz 2017 18:31


Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve modifiyeli araçlardan antika otomobillere kadar çok sayıda otomobil tutkununun katıldığı festival, binlerce izleyiciye kapılarını açtı.


“Ejder’in katılması herkesi heyecanlandırdı”


Drift gösterileriyle renklenen festivale, Jandarma’nın kullandığı 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder’in katılması ise herkesi heyecanlandırdı. Festivale gelen otomobil meraklılarının fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı Ejder zırhlı muharebe aracının, motosikletli jandarma timleri ve drift otoları eşliğinde geçit yapması coşkuyla karşılandı. Geçişin ardından drift araçları Ejder’in çevresinde gösteri yaptı.


Honamlı: “Erder’in katılımı bizim için sürpriz oldu”


Erder’in katılımı KMK Başkanı Serdar Honamlı ve izleyiciler için bir sürpriz oldu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin’e teşekkür eden Honamlı, “Çok duygulu ve mutluyum. Yasin Binbaşımıza çok teşekkür ediyorum. Kemer Karakolu’na ilçemizde bizi sahipsiz bırakmadığı için. Demek ki otomobil sevgisi böyle bir şey. Jandarma ile otomobil severler hepsi bir arada bu yüzden çok mutluyum” diye konuştu.


Festivali izlemeye gelen Mecit Kağan Aslan, “Kesinlikle bizim için Ejder’in burada olması sürpriz oldu. Bu etkinlik için Alanya’dan geliyoruz. Gerçekten muhteşem. İlk defa böyle bir araç görüyorum. Buradaki çoğu insan görmemiştir. Gerçekten hayatımda durumu anlatacak kelime bulamıyorum” şeklinde konuştu.




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