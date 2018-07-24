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24 Temmuz 2018 17:13

Otomobil hırsızı kırmızı ışıkta yakalandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobili çalan şahıs kırmızı ışıkta beklerken polis ekiplerince yakalandı.

Otomobil hırsızı kırmızı ışıkta yakalandı

24 Temmuz 2018 17:13


Edinilen bilgiye göre, dün gece Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi’nde babasına ait 07 AL 599 plakalı otomobille dolaşmaya çıkan Ömer Ali U. aracı çalışır durumda bırakıp Adile Naşit Parkı’nda bir arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Ömer Ali U’nun dalgınlığından faydalanan M.İ. araca binip uzaklaştı. Ömer Ali U.’nun ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgede önlem aldı. Ekipler, M.İ’yi aynı mahallede kırmızı ışıkta beklerken yakaladı. Gözaltına alınan M.İ. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Araç ise sahibine teslim edildi.




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