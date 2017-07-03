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03 Temmuz 2017 19:16

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 19:16


Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada Türkler Mahallesi istikametine seyreden Güner T.’nin (24) kullandığı 33 KEY 33 plakalı otomobil, Cevdet Öz (50) yönetimindeki 01 Z 0101 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün peşine düşerken, Öz’ün cenazesi Alanya Mezarlığı Morgu’na götürüldü. Otomobil sürücüsü, aracın plakasından belirlenerek kısa sürede Manavgat’ta yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güner T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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