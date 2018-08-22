Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobilde bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yuva Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Kaş ilçesi istikametinden Demre yönüne seyreden İsa Bağlı’nın (19) kullandığı 07 ZBN 46 plakalı motosiklet, Kadir Y. yönetimindeki 06 DIM 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Bağlı, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Otomobil ise şarampole devrildi. Kazada, İsa Bağlı olay yerinde hayatını kaybederken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Y. ile araçta bulunan Eren Y. ve Ramazan E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Demre Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavileri yapılan yaralılardan sürücü Kadir Y. polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden İsa Bağlı’nın cenazesi ise Demre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.