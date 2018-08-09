Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Üründü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. (54) idaresindeki 07 YP 512 plakalı otomobil, Kazaliçi mevkinde Mustafa Göksu’nun (18) kullandığı motosikletle çarpıştı. Başında kask olmadığı iddia edilen Göksu, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Göksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından alınan Göksu’nun cenazesi Alacami Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.