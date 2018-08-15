Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Çağlayan Mahallesi 7508 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden Hastane Caddesi’ne gitmekte olan Sadettin E.’nin kullandığı 07 DB 636 plakalı otomobil ile Hastane Caddesi’nden Oymapınar istikametine seyir halindeki Hüseyin Ş.’nin kullandığı 07 NU 513 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazayı başındaki kask sayesinde ucuz atlatan ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.