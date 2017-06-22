Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:32

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

22 Haziran 2017 13:32

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Gülabi Edikyaka’nın kullandığı 07 LPA 71 plakalı motosiklet ile Ali M.’nin kullandığı 34 TJ 5515 plakalı otomobil Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nda çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan, otomobilin ön camına çarptıktan sonra asfalta düşerek ağır yaralanan Edikyaka, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Hayati tehlikesi bulunan Gülabi Edikyaka Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!