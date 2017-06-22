Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Gülabi Edikyaka’nın kullandığı 07 LPA 71 plakalı motosiklet ile Ali M.’nin kullandığı 34 TJ 5515 plakalı otomobil Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nda çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan, otomobilin ön camına çarptıktan sonra asfalta düşerek ağır yaralanan Edikyaka, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Gülabi Edikyaka Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.