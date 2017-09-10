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10 Eylül 2017 13:47

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

10 Eylül 2017 13:47


Kaza, saat 03.30 sıralarında Oba Mahallesi Bucakoluk Mevkii’nde meydana geldi. Mesut Aydoğan’ın yönetimindeki içinde 3 kişinin de bulunduğu 07 NJ 502 plakalı otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlandı. Otomobilin takla atması nedeniyle içinde bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Mevlüt Çetin ve kardeşi Ahmet Çetin’in hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralı sürücü Mesut Aydoğan ve Müslüm Akış’ı ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların tedavisi sürdüğü belirtildi. Mevlüt Çetin ve kardeşi Ahmet Çetin’in cenazesinin Değirmendere Kızılharman Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.




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