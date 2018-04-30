Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:14

Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 3 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 3 yaralı

30 Nisan 2018 15:14


Kaza, Antalya-Korkuteli yolu üzerinde Bayatbademleri mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 09 F 0066 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç taklalar atarak beton bariyerlerin üstünden yolun dışına çıktı. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan 1’i çocuk, 2 kişi yaralandı.


Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların yardımıyla ters dönen aracın içerisinden çıkarılan aileye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza yapan araç ise bir süre sonra çekici tarafından olay yerinden çekildi. Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç