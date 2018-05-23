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23 Mayıs 2018 11:51

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

23 Mayıs 2018 11:51


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çevreyolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda durumundan şüphelenilen, içinde F.Ç.’nin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi, 2 gram esrar, 2 adet cam aparat, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 420 TL, 30 Euro ve 1 dolar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan F.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.




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