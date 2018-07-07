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07 Temmuz 2018 13:40

Otomobilden altın çalan hırsız adliyede

Antalya’da park halindeki otomobilden altın çaldığı iddia edilen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Otomobilden altın çalan hırsız adliyede

07 Temmuz 2018 13:40


Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1151 Sokak üzerindeki park halindeki otomobilden 2 tam, 1 yarım, 19 çeyrek altın çalındı. Hırsızlık olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki iş yeri kamerasını inceleyen ekipler şüphelinin 21 suç kaydı bulunan T.K. (31) olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan T.K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık anı iş yeri kamerasına yansıdı


Kameralara yansıyan görüntülerde, şüphelinin iki arkadaşıyla aracının yanından geçerken camdan içeri baktığı, bir süre sonra geriye geldikten sonra aracın arka kapısını açıp, siyah bir çantadaki altınları aldığı görülüyor.




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