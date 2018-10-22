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Otomobile uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada eroin, kokain ve esrar ele geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada eroin, kokain ve esrar ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.


Bir istihbaratı değerlendiren Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, S.Ş. isimli şahısın kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 1 gram Kokain, 0.8 gram eroin, 25 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan poşet, alüminyum folyo ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 150 TL, 125 Euro ve 10 Dolar ele geçirildi.


S.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçlarından adliyeye sevk edildi.

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