Otomobilin çarptığı Afgan kız öldü

Kaza, dün gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan 9. sınıf öğrencisi Khadija Sadıgı’ya (16), İsmail D.’nin idaresindeki 54 D 3325 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Sadıgı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sadıgı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken sürücü ise gözaltına alındı.