Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Manavgat’tan Hacıobası Mahallesi’nde oturan bir yakınının yanına gitmek için dolmuşa binen 76 yaşındaki Hüseyin Düzenli, Akseki yol kavşağına 150 metre kala dolmuştan indi. Yaşlı adama yolun karşısına geçmek istediği sırada, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet Necdet A. idaresindeki 07 EEV 08 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Düzenli, olay yerine çağırılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Düzenli’nin cenazesi cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.