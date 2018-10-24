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Otomobiliyle falezlere gelip eşine fotoğraf attı

Antalya’da falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını polis son anda yakaladı.

Antalya'da falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunan kadını polis son anda yakaladı.


Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan 47 yaşındaki Y.Y, otomobiliyle evden ayrıldı. Parka gelen kadın, eşine fotoğraf atarak intihar edeceğini söyledi. Falezlere çıkan kadın için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler kadını ikna etmek için yaklaşık yarım saat uğraştı. Polis ekipleri kadını bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı.


Ağlayan kadın, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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