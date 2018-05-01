Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 19:49

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

01 Mayıs 2018 19:49


Kaza, sabah saatlerinde Ulaş mevkii D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine 07 HJS 40 plakalı aracıyla seyir eden Devrim İ.’nin (50) kullandığı otomobile aynı yönde seyreden Sadettin Önel’in (38) kullandığı 07 LTS 64 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülen Önel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobili sürücüsü Devrim İ. ise gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç