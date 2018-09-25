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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si İsviçre vatandaşı 3 kişi yaralandı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si İsviçre vatandaşı 3 kişi yaralandı.


Kaza, Manavgat'ın Side Cennetler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.G.'nin kullandığı 07 BZT 79 plakalı otomobil ile İsviçre vatandaşı B.M.'nin kullandığı 07 ME 097 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Z.G., B.M. ve otomobilde yolcu olarak bulunan W.M. yaralandı. Yaralılar Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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