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30 Ağustos 2018 10:45

Otopark tartışması tatili zehir etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde 4 kişilik aile otopark tartışması nedeniyle otele alınmayınca karakola gidip şikayetçi oldu.

Otopark tartışması tatili zehir etti

30 Ağustos 2018 10:45


Edinilen bilgiye göre, Yücel Demirci-Şükran Demirci çifti, iki çocuğuyla birlikte tatil yapmak üzere Ankara’dan Antalya’nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde bulunan bir otele aylar öncesinden rezervasyon yaptırdı. Dün otele gelen aile, otelin park yerinin olmadığını öğrenince, eşyalarını indirmek üzere otel önündeki bölüme girmek istedi. Çalışanların izin vermesi üzerine araçlarını otel önüne çekip eşyalarını indirdikleri sırada otelin sahibi olduğu iddia edilen bir kişi gelerek "Buraya park yasak neden içeriye araç aldınız" diye otel çalışanlarını azarladı. Bunun üzerine "Biz park etmedik eşyalarımızı indirip aracı çıkaracağız. Çalışanlarınıza bizim yanımızda böyle davranmanız hoş değil" diyen Demirci ailesi ile otel sahibi olduğu belirtilen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda otel sahibi, iddiaya göre ailenin otele alınmaması talimatını verdi.


Durumu, bileti aldıkları tur şirketine ve jandarmaya bildiren Demirci çifti, karakola giderek otel sahibinden ve soruna çözüm bulmadığı gerekçesiyle tur şirketinden şikayetçi oldu.


Yaşadıklarını anlatan Şükran Demirci, "Paramızı geri ödeyeceklerini söylüyorlar ama önemli olan bize yapılan saygısızlık" diye konuştu.




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