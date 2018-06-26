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26 Haziran 2018 14:51

Oy kullanmaya giden vatandaşa seçim faresi şoku

Antalya’da, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Oy kullanmaya giden vatandaşa seçim faresi şoku

26 Haziran 2018 14:51

Dönem Milletvekili Seçimleri’nde vatandaşlık görevini yerine getirmek için evden ayrılan vatandaş, döndüğünde hırsızlık şoku yaşadı.


Olay, 24 Haziran’da öğle saatlerinde Kanal Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde oy kullanmak için evinden çıkan Sedat A. akşam evine geldiğinde seçimleri takip edeceği televizyonu, dizüstü bilgisayarı ve 6 bin lira parasının çalındığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı takip sonucu Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki ikametinde yakaladı.


Gözaltına alınan Ö.G. isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, yine aynı olaya karıştığı belirtilen şüpheli S.E.’yi arama çalışmaları devam ediyor.




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