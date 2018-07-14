Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 11:00

Oyuncu Demiratar, Gençlik Orkestrası’nın konuğu

Oyuncu Selin Demiratar, yaz döneminde çalışmalarını Değirmenönü Kültür Merkezi’nde devam eden Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın konuğu oldu.

Oyuncu Demiratar, Gençlik Orkestrası’nın konuğu

14 Temmuz 2018 11:00


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla kurulan Antalya’nın ilk Gençlik Orkestrası, yaz döneminde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Değirmenönü Kültür Merkezi’nde solfej, armoni ve repertuar çalışmalarını sürdüren orkestra, liseyi Antalya’da okuyan ve Acı Hayat dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan oyuncu Selin Demiratar’ı konuk etti.


Müzisyen bir ailenin kızı olan Demiratar, orkestranın çalışmalarını ilgiyle takip etti. Bu sırada cep telefonuyla kayıt yapmayı da ihmal etmeyen Demiratar, dersin ardından genç müzisyenlerle sohbet etti.


35 yaşındaki oyuncu, sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmanın her şeyden önce kişiye özsaygı kazandırdığını söyledi. “Uğraştığınız sanat dalı ilerde mesleğiniz olmayabilir. Bir hobi olarak kalabilir ama bu süreçte kişiye kazandığı özsaygının önemi gerçekten büyük” diyen Demiratar, kendisinin de oyunculuğa bu şekilde başladığını söyledi. Demiratar, bireysel disiplini sağlamak için başladığı oyunculuğun sonrasında mesleği olduğunu söyledi. Gençlerin soruları da yanıtlayan Demiratar, rol aldığı diziler içinde Acı Hayat’ın yerinin ayrı olduğunu dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç