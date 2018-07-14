Oyuncu Demiratar, Gençlik Orkestrası’nın konuğu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla kurulan Antalya’nın ilk Gençlik Orkestrası, yaz döneminde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Değirmenönü Kültür Merkezi’nde solfej, armoni ve repertuar çalışmalarını sürdüren orkestra, liseyi Antalya’da okuyan ve Acı Hayat dizisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan oyuncu Selin Demiratar’ı konuk etti.

Müzisyen bir ailenin kızı olan Demiratar, orkestranın çalışmalarını ilgiyle takip etti. Bu sırada cep telefonuyla kayıt yapmayı da ihmal etmeyen Demiratar, dersin ardından genç müzisyenlerle sohbet etti.

35 yaşındaki oyuncu, sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmanın her şeyden önce kişiye özsaygı kazandırdığını söyledi. “Uğraştığınız sanat dalı ilerde mesleğiniz olmayabilir. Bir hobi olarak kalabilir ama bu süreçte kişiye kazandığı özsaygının önemi gerçekten büyük” diyen Demiratar, kendisinin de oyunculuğa bu şekilde başladığını söyledi. Demiratar, bireysel disiplini sağlamak için başladığı oyunculuğun sonrasında mesleği olduğunu söyledi. Gençlerin soruları da yanıtlayan Demiratar, rol aldığı diziler içinde Acı Hayat’ın yerinin ayrı olduğunu dile getirdi.