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Özbek hırsızlık zanlısı yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir mağazadan kıyafet çaldığı gerekçesiyle Özbekistan uyruklu S.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mağazadan kıyafet çaldığı gerekçesiyle Özbekistan uyruklu S.S. asayiş ekipleri tarafından yakalandı.


Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Özbekistan uyruklu S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliden elde edilen 2 adet pantolon, 1 adet Laptop çantası, 1 adet Şapka, 1 adet ayakkabı mağaza yetkililerine teslim edilirken, Özbekistan uyruklu S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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