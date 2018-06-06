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06 Haziran 2018 11:52

Özboz: “Milli tarım gelişiyor”

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Gülçin Özboz, AK Parti’nin tarımın gelişmesi için başlattığı Kırsal Kalkınma Hamlesi’nin sonuçlarını vermeye başladığını söyledi.

Özboz: “Milli tarım gelişiyor”

06 Haziran 2018 11:52


AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Gülçin Özboz, Demre’de bulunan fide üretim tesisini ziyaret etti. Ziraat Mühendisi olan Özboz, AK Parti’nin tarım ile ilgili yatırım ve projelerini paylaştı.



“Yerli tohum üretimi gelişiyor”


Özboz, seracılıktaki yeri ve önemi tartışılamayacak olan Antalya’da fide üretiminin de önemli bir noktaya geldiğini vurguladı. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tarımda da millileşme hamlesi başlattığını söyleyen Özboz, “sertifikalı tohum kullanımı teşvik ediliyor. Türkiye artık kendi tohumunu, fidesini üretiyor ve dışa bağımlılıktan kurtuluyor” dedi.



“Kırsal kalkınmaya destek sürüyor”


Antalya’ya verilen tarımsal destek ödemelerinin son 15 yılda 9 kat artığına dikkat çeken Özboz, “AK Parti 16 yıl boyunca tarımı desteklerden bir taraftan da Kırsal Kalkınma Hamlesi başlattı. Bu kapsamda Antalya’ya son 15 yılda 62,6 milyon TL hibe desteği verildi. Bu hibeler ile 130 yeni tarımsal sanayi tesisi kuruldu. Hibe desteğinden yararlanan vatandaşlarımız soğuk hava deposundan tutun da modern fide üretim tesislerine kadar birçok yeni tesis kurarak istihdama ve ekonomiye de önemli katkılar sağladılar “diye konuştu.




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