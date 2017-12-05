Özel annelerin dilinden “Engelli Yaşam”

Kepez Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günün de, farkındalık ve empati oluşturmaya dönük çok özel bir etkinlik gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Akdeniz Güneşi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Engelli Çocuğun Annesi Olmak’ programında özel çocukların anneleri, çocuklarını nasıl büyüttüklerini anlatılar.

Yine programda özel annelerin özel çocukları, piyona çalarak, harman dalı oynayarak ve şarkılar söyleyerek, normal akranları gibi olduklarının mesajını verdiler.

Özel çocuklardan oluşan Antalya Down Sendromlu Engelliler Vakfı Mehteran Grubu’nun gösterisiyle başlayan programa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, öğretmenler, engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sıtkı Taylan Hortani piyona dinletisi, Mert Ali Ustabaşı harman dalı oynaması, Mehmet Furkan Tez ve Taha Çiftçi ıspanaklı yumurta skeci, Miraç Esen’in baterisiyle ‘Ali Babanın Bir Çiftliği Var’ eserini seslendirmesi, Burak Özel ile Ali Çetin’in Zeybek ve Cemilem oyununu oynaması, Rıfat Can’ın, Gül Rengi şarkısını ve Mert Kızılkaya’nın Yemen türküsünü icra etmesi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Özel anneler duygulandırdı

Özel çocukların ardından özel anneler Hacer Özdemir, Şengül Taşkınsoy, Sercivan Kuş, Fadime Hortavi ve Derya Özdemir, doğumdan bugüne kadar engelli çocukları ile aile içinde, sosyal çevrede, okulda yaşadıkları olumlu olumsuz anılarını, toplumun engelli çocuklara ve ailelerine yaklaşımını ve toplumdan beklentilerini anlattılar.

Engelli çocukların eğitimiyle ilgili kaygılarının giderilmesini, normal öğrenciler gibi okumalarını isteyen anneler, topluma, “Engelli bireyler ve aileleri sizden merhamet değil, sevgi ve saygı bekliyor” mesajını verdiler.

‘Engelli çocuğun annesi olmak’ programının ardından Başkan Hakan Tütüncü, Özel Akdeniz Güneşi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin hazırladığı serginin açılışını gerçekleştirdi.