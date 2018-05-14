Özel annelerin dilinden “Engelli Yaşam”

Özel anneler, çocuklarının sosyal çevrede yaşadıkları olumsuzlukları ve toplumdan beklentilerini anlattılar.

Kepez Belediyesi, engelliler haftasında özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hedefim Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen “Engelliler Haftası Özel Annelerin Dilinden” programı özel annelerin ve çocuklarının yaşamlarına tercüman oldu. “Engelli bireyler sizden merhamet değil, sevgi ve saygı bekliyor” mesajının verildiği etkinlikte, özel çocuklar birbirinden güzel gösteriler gerçekleştirdiler. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Kepez Belediyesi başkan yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yıldırım Solak, AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş katıldı. Özel Annelerin Dilinden’ programının açılışını Hedefim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Fatma Gül Özpınar İlkokul öğrencilerinin ‘Sevgi Korosu’ yaptı. Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin ritim gurubu ve palyaço dansı büyük beğeni topladı.

Özel anneler duygulandırdı

Özel çocukların birbirinden güzel gösterilerinin ardından programa özel anneler Sema Ünlüler, Songül Ersoy, Duygu Akça, Perihan Bal ve abla Havva Baş konuşmacı olarak katıldı. Özel anneler, doğumdan bugüne kadar engelli çocukları ile aile içinde, sosyal çevrede, okulda yaşadıkları olumlu olumsuz anılarını, toplumun engelli çocuklara ve ailelerine yaklaşımını ve toplumdan beklentilerini anlattılar. Toplumun bakışlarından rahatsızlık duyduklarını da dile getiren anneler, özellikle engelliler konusunda toplumun bilinçlendirilmesini ve gelecekte çocuklarını emanet edebilecekleri bakımevlerinin açılmasını istediler.

Kepez’den müjde

Özel annelerin duygularını paylaştıkları konuşmaların ardından Kepez Belediyesi başkan yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, katılımcılara Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün engellilere istihdam ve sosyalleşme alanı sağlayacak çok güzel bir merkezin müjdesini verdi. Annelerin çok özel olduğuna değinen Özsoy, “Biliyoruz ki, anneler çok özel. Cennet annelerin ayağının altındandır. Bunun bilincinde olan bir toplumuz. Bu anneler en özel annelerimiz. Tüm annelerimizin anneler gününü de kutluyorum. Belediye Sağlık Merkezimizin bünyesinde Engelli Koordinasyon Merkezimizi açtık. Her zaman engelli çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olduk ve olacağız” dedi. “Özel Annelerin Dilinden Programı” katılımcılara çiçek takdimi ile sona erdi.