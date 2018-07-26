(Özel) Atıklar sebebiyle kirlenen dere yeniden maviye büründü

Geçtiğimiz hafta tesislerin bıraktığı atık su nedeniyle neredeyse siyah renkte akan, etrafa pis kokular yayan derede turistler yüzmeye başladı.

Güzergahında bulunan işletmelerin atık sularını bırakması nedeniyle hızla kirlenen Ilıca-Kumköy Deresi için ASAT hareket geçti. Bölgede yapılan denetimlerle dereyi kirlettiği belirlenen tesislere gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından temizlik yapıldı. 5 gün öncesine kadar dereden akan suyun pisliği, etrafa saçtığı koku nedeniyle derenin denize döküldüğü bölgeye yaklaşamayan turistler, derenin renginin değişmesi ve kokunun ortadan kalkmasıyla birlikte derede yüzmeye başladı.

Bölgedeki işletmeci ve vatandaşlar, çıkan haberlerin ardından derede denetimler yapıldığını, dereye pis sularını bırakan tesislerin belirlenerek gerekli işlemlerin yapıldığını, böylelikle derenin eski günlerine dönmeye başladığını dile getirdi.

Bazı tesislerin dereye atık su bırakmaya devam ettiği iddiası

Bazı vatandaşlar ise denetimlerin ardından bazı tesislerin atık sularını havanın kararmasıyla birlikte dereye bırakılmaya devam ettiğini, suyun üzerini beyaz bir köpüğün kapladığını iddia ederek, bu tesislerin bindikleri dalı kestiğini söyledi.