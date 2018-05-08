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08 Mayıs 2018 17:26

Özel Bireyler Zıp Zıp Parkta eğlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler haftası kapsamında Antalya’da bulunan tüm Özel Eğitim Merkezleri öğrencilerini Zıp Zıp parkta ağırladı.

Özel Bireyler Zıp Zıp Parkta eğlendi

08 Mayıs 2018 17:26


Büyükşehir Belediyesinin çocuklara armağanı olan Zıp Zıp park bu kez kapılarını özel çocuklar için açtı. Antalya genelinde bulunan özel bireylere eğitim veren tüm eğitim kurumlarının öğrencileri tüm gün Zıp Zıp Parkta yararlandı. Özel öğrenciler parkta bulunan trambolinden, balona, kaydırağa kadar, birçok oyuncakta doyasıya eğlendi.


Rehabilitasyon merkezlerindeki öğretmenlerinin refakatinde çok özel bir gün geçiren çocukları Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk’te yalnız bırakmadı.




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