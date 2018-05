Özel çocuklar ENFEST’te buluştu

Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 6. Özel Çocuklar Bilim, Sanat ve Spor Festivali başladı. ENFEST’in Antalya Kültür Merkezi Bahçesinde düzenlenen açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, özel çocuklar, aileleri ve öğretmenler katıldı. Davetliler Kepez Belediyesi Engelli Vakfı Mehteran Takımı tarafından karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde engelli öğrenciler folklor ve zeybek gösterileri sundu. Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Meslek Eğitim merkezi öğrencilerinin ritim gösterisi ise ilgiyle izlendi. Masa tenisi Milli Takım Sporcularıyla protokolün gösteri maçında ise eğlenceli anlar yaşandı.

Türel: “Özel çocuklarımız her şeyin en iyisine layık”

Menderes Türel, “Özel çocuklarımız, benim meleklerim bizim için çok kıymetli bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Gerek eşim gerek ben sık sık özel çocuklarımız ve siz kıymetli aileleriyle bir araya geliyor sizlerin her türlü sorununda yanınızda oluyoruz. Birçok yerde dile getirdiğim gibi biz büyük bir aileyiz. Her zaman yanınızda olmaya özen gösteriyorum. Çünkü özel çocuklarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık” dedi.

“Sizlerle aynı dili konuşuyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelliler için en özel festivali düzenlediğini söyleyen Başkan Türel, herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, engelliler ile ilgili konulara empati kurarak yaklaştığını söyledi. Mevlana’nın aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir’ sözünü hatırlatan Türel, “Sizlerle biz hem aynı dili konuşuyoruz hem de aynı duyguları paylaşıyoruz” diye konuştu.

Engelli Mola Evleri Mayıs sonunda açılıyor

“En önemli hedefimiz engelsiz bir Antalya” yaratmak diyen Başkan Türel, yapılan çalışmalarla bu hedefe doğru emin adımlarla yaklaşıldığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olduğunun altını çizen Türel, Engelli Mola Evleri’nin mayıs ayı sonunda açılacağı müjdesini verdi. Türel, bu Proje ile kendini dört duvar arasında hapsolmuş hisseden engellilerin sosyalleşmesine imkân tanırken, anne babalarının da günlük işlerini yapabilmek için küçük bir mola verme imkânına kavuşacağını ifade etti.

“Sesli Adımlar Projesi” başlıyor

Yalnızca merkezde değil, ilçelerdeki engellilerin de yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Türel, yaşamını tek başına idame ettirmekte zorlanan engelli bireylerin bakımlarının yapılabileceği yatılı Yaşam Merkezi Hizmet Binasının çok yakında açılacağını söyledi. Engelsiz Mekânlar, Engelsiz Plaj Projelerinin sürdüğünü söyleyen Türel, cadde, yol ve kaldırımların düzenlendiğini, toplu taşıma araçlarında sesli sinyalizasyon sistemlerinin hayata geçirildiğini ve ulaşımın daha rahat bir hale getirilmeye çalışıldığını ifade etti. Başkan Türel, Görme ve işitme engelliler için hazırlanan ve Cuma günü uygulanmaya başlayacak “Sesli Adımlar” projesi ile de Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın engelsiz hale geleceğini anlattı.

“Amacımız kalplerdeki engelleri kaldırmak”

Engellilerin istihdamı konusuna da büyük önem verildiğini ifade eden Türel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İş Ofisi tarafından son üç yılda 183 engellinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Bu hizmetleri gerçekleştirirken Sivil Toplum Kuruluşları ile her zaman işbirliği yaptıklarını vurgulayan Başkan Türel, “Görme, yürüme, işitme ve konuşma engelli kardeşlerimizin önünde engel kalmayana kadar mücadeleye, çalışmaya devam. Antalya dünyanın en engelsiz şehri olana kadar var gücümüzle çalışacağız. Devletimiz bir taraftan, yerel yönetimler olarak bizler bir taraftan Engelsiz Türkiye, Engelsiz Antalya için çalışıyoruz. Bu hepimizin görevi ve hedefidir. Engelliler haftasının amacı sadece özel çocuklarımıza etkinlik yapmak değildir, en önemli amacımız farkındalık oluşturmak, kafalardaki, kalplerdeki engelleri ortadan kaldırmaktır” diye konuştu.