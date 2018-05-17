Özel çocuklar için ‘Oyuncak Kütüphanesi’

Antalya’da engelli bireylerin yaşamlarını daha bağımsız sürdürmelerini sağmak için atölyeleri, teknoloji, resim ve müzik sınıflarıyla 170 öğrencinin eğitimini sürdürdüğü Ramazan - Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu, oyuncak kütüphanesine sahip oldu.

Puzzle, Lego, pelüşler, oyuncak kamyon ve arabalarla yaklaşık 100 parça oyuncağın yer aldığı kütüphane Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı tarafından Türk Riders Chopper Clup ve AG Ahşap Dizayn destekleriyle açıldı.

Oyuncak kütüphanesinin açılışına chopper motosiklet tutkunları yelekleriyle birlikte katılırken Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Yüksel, Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan açılışta yer aldı.

Şimdilik 100 parça oyuncakla açılan kütüphaneyi bağışlarla zenginleştireceklerini belirten Başkanvekili Köleoğlu, “Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ın talimatları doğrultusunda Adalya Vakfı olarak hayata güzellikler katmaya, insanımıza dokunmaya devam ediyoruz” dedi. Köleoğlu, bu çalışmayla amaçlarından birinin de öğrencilerin özel eğitim alan arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşarak empati kurup kendi farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.

Vakıf Müdürü Kotan ise Oyuncak Kütüphanesi’nin tıpkı kitaplarını bulunduğu kütüphaneler gibi çalışacağını söyledi. Ramazan - Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu öğrencilerini buradan istedikleri oyuncakları alıp oynadıktan sona geri getireceğini belirten Kotan, oyuncak bağışlarının hiçbir aracıya gerek olmaksınız direk okul yönetimine yapılabileceğini aktardı.