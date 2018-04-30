Engelsiz Gösteri Survivor’da “Hayatı değiştirmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Daha fazla paylaşmak ve bütün engelleri aşmak gerekiyor” dedi.

Başkan Uysal, Antalya Falez Rotaract Kulübü’nün bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Engelsiz Gösteri Survivor’a katıldı. Falez-2 Park’ta engelli derneklerinin de katılımıyla bahar şenliği havasında geçen etkinlikte özel çocuklar survivor parkurlarında eğlendi. Resim, yüz boyama ve köpük atölyelerine katıldı.

Başkan Uysal’da özel çocuklarla birlikte survivor parkurunda oyunlar oynarken yaptığı konuşmada toplumun dezavantajlı kesimlerini hayatın olağan akışı içine dahil etmek için sahici çabalar ortaya koymak gerektiğini söyledi. Başkan Uysal, “Hayatı değiştirmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Daha fazla paylaşmak ve bütün engelleri aşmak gerekiyor. Bunu yaparken de sürdürülebilir, tutarlı bir şekilde bu çabayı hayata geçirmek gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasını ardından katılımcı derneklere plaketlerini takdim etti.