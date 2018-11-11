Özel çocuklar turşu kurdu

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, kendileri için hazırlanan eğitim programı çerçevesinde aileleriyle birlikte turşu kurdu.

Muratpaşa Belediyesi'nin özel çocuklar ve aileleri için oluşturduğu yaşam alanı Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri kış mevsimine artık sayı günler kala mevsimlik sebzelerle turşu kurdu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlik çerçevesinde özel çocuklar, turşu için lahana parçaladı, havuçları yerleştirdi, salatalıkları kavanozların içine sıraladı. Çocuklar kavanozlar için küçük süslemeler de yaparken turşuları kurmadan sebzelerin tatlarına bakmayı da ihmal etmedi.

Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan, bu çalışmayla, özel çocukların gündelik yaşam becerilerini, temizlik-hijyen duygularını, el-göz koordinasyonunun geliştirilmesi, sabır ve bekleme duygularının pekiştirilmesi ve anne-çocuk ilişkisinin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi. Özel bireylerin sosyal hayata adaptasyon için günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kotan, turşu kurma etkinliğinin içinde de birçok kavramın barındığını söyledi.