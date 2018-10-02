Özel çocuklara özel etkinlik

Antalya'da Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında özel çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ÇOGEP projesi kapsamında

Kepez İşitme Engelliler ve Kepez Özel Eğitim Merkezi 2. Kademe Okullarından 60 engelli öğrenci ve öğretmenlere yönelik Dolphinland etkinliği düzenlendi. Özel çocukların topluma kazandırılması ve sosyalleştirilmesi kapsamında okullarından otobüs ile alınan öğrenci ve öğretmenler, Atatürk parkında bulunan

Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde öğle yemeği yedikten sonra Dolphinland'a götürüldü. Osmanlı Müzesini gezdikten sonra çocuklar fok, yunus ve beyaz balinanın yaptığı gösterileri izledi.