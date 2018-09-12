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Özel çocuklara yaza veda pikniği

Kepez Belediyesi ve Engelli Vakfı işbirliği ile kurulan mehteran takımı ve ritim grubu yaza veda pikniğinde buluştu.


Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen yaza veda pikniğine 80 kişi katıldı. Sarısu da düzenlenen piknikte özel çocuklar aileleri ile birlikte gönüllerince vakit geçirme imkanı buldular. Özel çocuklar Sarısu-Tünektepe arasındaki teleferiğe binerek Antalya'yı kuş bakışı izlediler.


Engelleri aşıyorlar


Teleferik keyfinin ardından özel çocuklar müzik hocalarının çaldığı oyun havaları ile de gün boyu unutamayacakları bir etkinlik geçirdiler. Bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli ile otistik ve dowm sendromluların görev aldığı mehteran takımı, yaklaşık 2 yıl önce kuruldu.

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