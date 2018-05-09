Özel çocuklardan mezuniyet coşkusu

Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesinde bulunan ve orta ağır engelli çocukların eğitim gördüğü Cevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde mezuniyet töreni düzenlendi. Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, Çeltikçi Muhtarı Ömer Ünal, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerin ailelerinin katıldığı tören Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından Müftü Mustafa Atilla, “Bu güzel günde bu özel insanlarla beraber olmanın güzelliğini yaşıyorum. Bizim geleceğimiz olan bu yavrularımız en iyi şekilde eğitilmelidir. Sizler birer sabır kahramanımızsınız. Bu yavrularımıza annelik, öğretmenlik, müdürlük yapıyorsunuz. İnşallah bunlar Allah’ın isimlerini Allah’ın varlığını ve birliğini anlamlandırarak bütün insan olmaya namzet olacaktır. Bu yavrularımızın birer imtihan vesilesi ve hepsinden önemlisi Allah’ın vergisi olduğunun bilinciyle onları yetiştirdiğinizi biliyorum” dedi.

Müftü Atilla’nın konuşmasının ardından Engelliler Atletizm Bölge Şampiyonasında Altın Madalya kazanan 2 sporcuya ödülleri verilirken mezun olan 4 öğrenci ise kep atarak mezuniyet pastası kestiler.

Mezuniyet Töreni etkinliği müzik eşliğinde engelli öğrenci, öğretmen ve ailelerin oynayıp gönüllerince eğlenmeleriyle devam etti. Davetlilere yemek ikramında bulunuldu.