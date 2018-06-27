Özel çocuklardan özel üretim

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, özel bireylerin üretime katkı sağlaması ve meslek sahibi olması amacıyla özel sektörle işbirliği yapıyor. Rehabilitasyon Merkezi bu kapsamda geçtiğimiz yıl Enelsa Endüstriyel Elektronik şirketi ve Pollet Water Su Arıtma cihazları şirketi ile engelli öğrencilerin ekonomik değer üretebilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla protokol yapmıştı. Türkiye’de ilk olan proje ile bu firmaların çeşitli ekipmanların tasnif ve paketleme işini özel öğrenciler yapıyor. Özel öğrenciler, Enelsa firmasına ayda 5 bin metre hortum takımı ve Pollet Water Su Arıtma firmasına da ayda 30 bin adet ürün teslim edebiliyor. Çalışkanlıkları ve disiplinleri ile göz dolduran özel bireyler, üretim hızları ile harikalar yaratıyor.

Öz güvenleri ve motor becerileri artıyor

Öğrencilerin öz güvenlerinin arttığını ve motor becerilerinin geliştiğini ifade eden Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu Atölye Koordinatörü Veysel Burak Hancı, “Enelsa Endüstriyel Elektronik şirketi ile merkezimiz arasında yapılan protokol çerçevesinde özel öğrencilerimiz firmanın ihtiyacı olan hortum takımlarını burada ölçülerine göre hazırlayarak paketliyor. Diğer atölyemiz de ise Pollet Water Su Arıtma cihazlarında kullanılan boru bağlantı dirseklerinin conta takım işlemleri gerçekleştiriliyor. Hem onlara bir iş imkanı oluşturuyoruz hem de kendilerine olan güvenleri artıyor. Sosyalleşiyorlar her şeyden öte paylaşmayı öğreniyorlar” diye konuştular.

Büyük bir disiplinle çalışan özel bireylerin işlerini çok sevdiğini belirten Hancı, “Özel öğrencilerimiz samimi ve gerçek bir iş disipliniyle çalışarak neler başarılabileceklerini bizlere gösteriyor. Çocuklar, aile bütçelerine katkı da sağlıyor” dedi.