Özel çocukların ailelerine işaret dili dersi

İşaret dili öğrenen 30 kişi sertifikalarını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan aldı

Farkındalık uygulamalarına devam eden Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, özel çocukların aileleri için Temel Seviye Türk İşaret Dili Programı düzenledi. Programa katılarak işaret dilini öğrenen 30 özel çocuk anne ve babası sertifikalarını, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın elinden aldı. Başkan Uysal; “Komşularımızla doğrudan, yüzyüze iletişim halinde olan belediye personelimizin işaret dili öğrenmesi için kurslar düzenlemiştik. Adalya Vakfı’nı benzer uygulamada bulunması nedeniyle kutluyorum” dedi.

İşaret dili tercümanı Pelin Örde tarafından verilen derslerde başarılı olan ailelere sertifikalarını veren Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal şöyle konuştu; “Adalya Vakfımız, toplumumuzun her kesimine hizmetler sunuyor. Özellikle eğitim alanında, Antalya’nın en aktif vakıflarından biri. Engelsiz Kafe’de de önemli bir hizmet sunuyorlar. İşaret dili öğrenilmesi, işitme engelli komşularımızla iletişim halinde olmak için çok önemli. Toplumumuzun her kesimi bunun için duyarlı olmalı.”

Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan ise; “İşitme engelli komşularımızla olan iletişim sorunlarını ortadan kaldırmak istedik. Empati diyerek başladığımız çalışmamıza katılan ailelere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sertifika törenine katılanlar, doğum günün 15 Ağustos olduğunu öğrendikleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a bir de sürpriz yaptı. Katılımcılar, pasta keserek, Başkan Uysal’ın doğum gününü kutladı.