İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel çocukların kampı sona erdi

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de özel çocukların aileleriyle birlikte kurduğu izci kampı dolu dolu geçen 3 günün ardından sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocukların aileleriyle birlikte kurduğu izci kampı dolu dolu geçen 3 günün ardından sona erdi.


Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte falezler üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alan hizmete açtığı Engelsiz Kafe'de özel çocukların aileleriyle birlikte kurduğu izci kampı sona erdi. 2'nci kez düzenlenen ve ‘Ateşböceği obası' adı verilen kamp boyunca özel çocuklara aileleriyle birlikte farklı bir dünyayı deneyimlerken dolu dolu 3 gün yaşadı.


Yaklaşık 75 kişinin katıldığı kamp için Engelsiz Kafe'nin bahçesine 36 çadır kuruldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çadırlarında uyanan çocuklar, sabah sporu ve Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerde bulunan Mobil Halk Plajı'nda yüzmeyle güne başladı. Saatler 09.00'u gösterdiğinde hazırladıkları kahvaltıyı yelmek için aynı masada buluşan çocuklar birbirinden farklı oyunlar, açık hava film gösterimleri, müzik dinletileriyle dolu bir kamp geçirirken Antalya Müzesi ve Antalya Aquarium gezileri de düzenlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.