Özel çocukların kampı sona erdi

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocukların aileleriyle birlikte kurduğu izci kampı dolu dolu geçen 3 günün ardından sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte falezler üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alan hizmete açtığı Engelsiz Kafe'de özel çocukların aileleriyle birlikte kurduğu izci kampı sona erdi. 2'nci kez düzenlenen ve ‘Ateşböceği obası' adı verilen kamp boyunca özel çocuklara aileleriyle birlikte farklı bir dünyayı deneyimlerken dolu dolu 3 gün yaşadı.

Yaklaşık 75 kişinin katıldığı kamp için Engelsiz Kafe'nin bahçesine 36 çadır kuruldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çadırlarında uyanan çocuklar, sabah sporu ve Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerde bulunan Mobil Halk Plajı'nda yüzmeyle güne başladı. Saatler 09.00'u gösterdiğinde hazırladıkları kahvaltıyı yelmek için aynı masada buluşan çocuklar birbirinden farklı oyunlar, açık hava film gösterimleri, müzik dinletileriyle dolu bir kamp geçirirken Antalya Müzesi ve Antalya Aquarium gezileri de düzenlendi.