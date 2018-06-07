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07 Haziran 2018 12:08

Özel çocukların karne sevinci

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri karne sevinci yaşadı.

Özel çocukların karne sevinci

07 Haziran 2018 12:08


Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla Şirinyalı Mahallesi’nde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Engelsiz Kafe’de yıl boyu çeşitli eğitim programlarına katılan özel çocuklar düzenlenen törenle karnelerini aldı. Engelli bireyler ve ailelerine yönelik devam eden eğitim ve sosyal destek programlarıyla 3 yılı geride bırakan Engelsiz Kafe’nin karne töreninde Başkan Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal da aileleri yalnız bırakmadı. Aynı zamanda Adalya Vakfı Müdürü olan Belediye Meclis Üyesi Cem Kotan, Belediye Meclis üyeleri Nuran Yılmaz, Gülay Akın, Mimar Sinan Özkan, Mehmet Öztürk, Yener Altıntaş ve Belediye Meclis eski Üyesi Songül Başkaya da çocukların ve ailelerin karne sevincine ortak oldu. Karne töreninde ayrıca ailelere de teşekkür belgesi verildi.




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