Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 10:40

Özel çocukların tekne turu keyfi

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı özel çocuklar ve aileleri için özel tekne turu düzenledi.

Özel çocukların tekne turu keyfi

14 Ağustos 2018 10:40

Tekne turunda, çocuklar aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi


Muratpaşa Belediyesi Adalya VakfI özel çocuklarla, ailelerinin yaz tatilini keyifli ve verimli hale getirmek için özel etkinlikler düzenliyor. Engelsiz kafe dışında, özel çocukların; sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan; “Özel çocuklarımıza, gereksinim duydukları becerileri kazanmaları için yardımcı olmak istiyoruz” dedi. Özel tekne turuna; özel çocuklar ve ailelerinden oluşan 100 kişilik bir grup katıldı. Özel çocuklar ve aileleri, tekne turunda; Akdeniz’in keyfini yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç