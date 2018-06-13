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13 Haziran 2018 14:15

Özel Eğitim Okulu ilk mezunlarını verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk mezuniyet heyecanı yaşandı.

Özel Eğitim Okulu ilk mezunlarını verdi

13 Haziran 2018 14:15

29 öğrenci düzenlenen mezuniyet töreninde belgelerini alıp kep attı.


Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Büyükşehir Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenciler ve aileleri için renkli bir mezuniyet töreni düzenlendi. Özel bireylerin kendi hazırladığı yılsonu gösteri programı büyük beğeni topladı.



Mezuniyetlerini doyasıya kutladılar


Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Mesleki Eğitim sınıfları ve İş Uygulama sınıflarında eğitim gören toplam 29 öğrenci 4 yıllık lise eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Mezuniyet töreni öncesindeki programda öğrenciler öğretmenleriyle birlikte hazırladığı teatral ve müzikal bir gösteri gerçekleştirdi. Yılsonu gösterisinde öğrencilerin göstermiş olduğu performans büyük alkış aldı. Öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte yılsonu gösterisinde doyasıya eğlendi. Gösteri sonunda mezun olan 29 öğrenci belgelerini alarak hep birlikte kep attı.



Gurur verici bir gün


Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ilk mezunlarını veriyor olmasından büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Okul Müdürü Yasemin Doğan, “Özel çocuklarımız, okulumuzda 4 yıl boyunca aldıkları eğitimlerini tamamlayarak başarılı bir şekilde mezun oldu. Bizler ve öğretmenlerimiz adına gurur verici bir gün yaşıyoruz. Özel öğrencilerimizi, sosyal hayata daha etkin katılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarımız devam edecek. Okulumuzda hem kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını, hem de iş hayatına atılmalarını hazırlıyoruz” diye konuştu.




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