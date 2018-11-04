Özel gelinlere özel düğün

Özel düğünde 23 özel genç kız, beyaz gelinliği giymenin mutluluğunu yaşadı.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı (Engelli Vakfı) işbirliğinde önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. İki kurumun işbirliğinde down sendromlu 23 özel genç kız için özel düğün etkinliği düzenlendi. Düğünde özel genç kızlar, hayalleri olan beyaz gelinliği giymenin, aileleri de evlatlarını gelinlik içerisinde görmenin mutluğunu yaşadı.

23 özel kızın gelinlik mutluluğu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu içerisindeki düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, özel genç kızların ve ailelerinin mutluluğunu paylaştı. Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Vakfı işbirliğinde 23 özel genç kıza gelinlik giydirdiklerini söyledi. Özel gelinlere, güzel bir düğün etkinliği armağan ettiklerini belirten Başkan Tütüncü, “Böylelikle özel genç kızlarımızın, aileleri birlikte bu etkinliği gerçekleştirmelerini ve güzel bir ortamı paylaşmalarını sağlamış olduk” ifadesini kullandı.

“Sosyal sorumluluk projeleri sürecek”

Ailelerin, özel kızlarını bembeyaz gelinlikleri içerisinde görmek istediğini hatırlatan Tütüncü, “Psikolog görüşleri ile ilgili kamu kurumlarından ve ailelerinden izinler alınarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Duygu yoğunluğu çok olan bir etkinliği yaşadık. Özel kızlarımız ile ailelerinin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Özel evlatlarımız için çalışmaya, üretmeye, onlar için yeni hayaller kurmaya, yeni sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Özel gelinlerle düğün fotoğrafı

Engelli Vakfı Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay da Kepez Belediyesinin destekleriyle özel genç kızların gelinlik hayalini gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Kepez Belediyesi bütün projelerimize gönülden destek veriyor ve her zaman yanımızda oluyor” dedi.

Özel genç kızların özel düğünleri de akranları gibi yapıldı. Özel kızlar, evlerinden alınarak, kuaföre götürüldü. Gelin saçları ve gelin makyajları yapılan gençler, beyaz gelinliklerini giydikten sonra konvoy eşliğinde Masal Park Düğün Salonu'na geldi. Ellerine kına yakılan özel gelinler, düğün pastası kestiler ve aile üyeleriyle dans ettiler.