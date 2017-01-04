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04 Ocak 2017 11:54

(Özel Haber) Gökhan Değirmenci: "İbrahim Üzülmez bizi bir kurtuluş savaşına başlattı"

(Özel Haber) Gökhan Değirmenci:

04 Ocak 2017 11:54

Gaziantepspor’un tecrübeli kalecisi Gökhan Değirmenci, "Hocamız futbolculuğundan herkesin de bileceği gibi çok hırslı ve istekli. Bizi bir kurtuluş savaşına başlattı. Kendisinin sözüdür bu. İnşallah biz de bu savaştan alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.
Antalya Belek’de kamp hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor’da tecrübeli futbolcu Gökhan Değirmenci İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.
İlk yarıyı beklemedikleri bir pozisyonda bitirdiklerini kaydeden deneyimli kaleci, "Lige iyi başlamıştık. İyi mücadele edip, iyi maçlarda çıkardığımızı düşünüyorum. O iyi olduğumuz dönemlerde de hak ettiğimiz puanları alamadık. Bu hem bizden hem de diğer etkenlerden kaynaklanıyor. Daha sonra bir düşüş oldu ve onun neticesinde hocamızla yollarımız ayrıldı" diye konuştu.

"Gaziantepspor’u hak ettiği yerlere çıkarmayı düşünüyoruz"
İbrahim Üzülmez’in takımın başına geçmesiyle yeni bir sayfa açtıklarını belirten Gökhan Değirmenci, "Gaziantepspor bu ligin domino taşlarından bir tanesi. Bulunduğu konumu hiçbir zaman hak etmeyeceği bir pozisyonda şu an. İnşallah bu kampı çok iyi değerlendirip, yeni hocamızla birlikte, yeni arkadaşlarımızla birlikte Gaziantepspor’u hak ettiği yerlere çıkarmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hocamız bizi bir kurtuluş savaşına başlattı"
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in çok hırslı bir yapıda olduğunu vurgulayan Gökhan, "Hocamız futbolculuğundan herkesin de bileceği gibi çok hırslı ve istekli. Bizi bir kurtuluş savaşına başlattı. Kendisinin sözüdür bu. İnşallah biz de bu savaştan alnımızın akıyla çıkacağız. Hocanın bu hırsı takıma çok olumlu ve pozitif yönde etki ediyor. Bu sinerji ile birlikte ikinci yarı çok iyi bir Gaziantep izleteceğimizi düşünüyorum" dedi.



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