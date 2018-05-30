Özel öğrencilere, özel mezuniyet gecesi

Kumluca İlçesi Sarıcasu Mahallesinde eğitim veren Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, bu yıl 16 öğrenciden oluşan ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, meclis üyeleri, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Okul bünyesinde kurulan müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde eğlenen özel çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Aileleriyle birlikte müzik eşliğinde dans eden öğrenciler, mezuniyet heyecanlarını gizleyemedi. Diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya attı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ÇOĞEP Projesi Çerçevesinde hazırlanan mezuniyet albümü hediye edildi. Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan’a eğitim merkezi ile yakından ilgilendiği için plaket takdim etti.