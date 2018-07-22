Özel öğrencilerle Isparta ve Burdur turu

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, engelli bireylerin yetişkin yaşamlarında bağımsız ya da en az bağımlı yaşayabilmeleri İçin gereksinim duydukları becerileri kazandırmak amacıyla Isparta ve Burdur gezisi düzenlendi.

Engelsiz Kafe’nin özel öğrencileri ve aileleriyle yaklaşık 90 kişinin katıldığı gezi kapsamında Isparta’nın Kuyucak köyünde bulunan lavanta tarlaları, Burdur’da Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ve Salda Gölü gezildi.

Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi ve Vakıf Müdürü Cem Kotan, gezi süresince özem gereksinimli bireylerin yeni yerler görmek, yeni bir şeylerle tanışmak ve keşfediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sosyal becerilerin engelli bireylerin toplum yaşamına hazırlanabilmeleri için kazanmaları gereken en temel beceriler olduğunun altını çizen Kotan, şöyle konuştu:“Bu becerilerin öğretilmesiyle, engelli çocukların sosyal kabullerinin artması, problem davranışlarının azaltılması sağlanmakta ve daha bağımsız olmalarının yanı sıra akademik becerilerin öğrenilmesi de kolaylaşmaktadır. Bu beceriler kafemizde çocukların yaşlarına, ihtiyaçlarına, bireysel özelliklerine göre planlamakta ve çeşitli yöntemlerle kazandırılmaktadır. Kazandırılan bu becerileri kullanabilecekleri etkileşim ortamlarının yaratılması ve engelli çocukların kısıtlı olan sosyal çevrelerinin zenginleştirilmesi amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel geziler düzenliyoruz.”

Isparta ve Burdur gezisinin de bu çerçevede organize edildiğini aktaran Kotan, gezide Engelsiz Kafe eğitmenlerinin de yer aldığını altını çizdi.