Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen minik Özge, kendisi için yapılacak protez ayak sayesinde artık daha rahat yürüyebilecek.Antalya’da bir bacağı protez olan 3,5 yaşındaki kızı Özge’yi fizik tedaviye götüremediği için evinde 150 liraya mal ederek kurduğu düzenekle kızına yürümeyi öğreten alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım’ın bu çabası geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye gündemine gelmiş ve bunun üzerinde bir çok kurum ve kuruluş minik Özge’ye yardım için çalışma başlatmıştı. Özge’nin bu durumunu görerek aileye yardım eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, minik Özge ve ailesini yeni bir protez ayak yapılabilmesi için İstanbul’a getirdi. Kızı Özge için kendince imkan oluşturmaya çalışan fedakar baba Ali İhsan Yıldırım, eşi İlknur ve kızı Özge ile birlikte sabah saatlerinde Antalya’dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı’na geldi.

Yeni protezle daha rahat yürüyebilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 3,5 yaşındaki kızı Özge’ye protez ayak yaptırmaya geldiklerini belirten baba Ali İhsan Yıldırım, “Yeni bir protez için Antalya’dan geldik. Özge yürürken biraz aksıyor. Protezi eski olduğu için yara yapıyordu. Şimdi yeni protezin ölçüsüne geldik. Ölçüsü alınacak ve Özge daha iyi bir proteze kavuşacak, daha iyi yürüyebilecek. Biz o konuda mutluyuz. Bir ay sonra da yeni protezi almak için buraya geleceğiz. Fizik tedavi görecek. Çocuğumuz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Devletimiz de yardımcı oluyor kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Özge yeni protezine kavuşmak için gün sayıyor

Mevcut protez ayağı ile yürümekte zorlanan Özge için İstanbul’da vücuda daya uygun yeni protez yapımına başlandı. Ölçüleri alınan Özge’nin protez ayağı 1 ay içinde tamamlanacak.

Türkiye 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım’ı babasının yürüyebilmesi için evin tavanına yaptığı düzenekle tanıdı. Hemen hemen her kesimin içine oturan o görüntülerin ardından Türkiye’de adeta seferberlik başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da yakından ilgilendiği Özge, önce Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Yapılan muayenenin ardından küçük Özge’ye yeni protez yapılmasına karar verilmişti.

Özge’nin yeni protezinin yapımına başlayan Protez Ortez Teknikeri Mehmet Zeki Çulcu, “Prof. Dr. Ömer Özkan vasıtası ile Özge’den haberdar olduk. Özge ile ilgili hikayeyi basından takip etmiştik. Ömer hoca biraz daha detaylar verdi. Mevcut protez ile ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattı. Statik bir protez yapılmış, diz ekleminde hareket yok. Soket dediğimiz bölümünde yumuşaklık katacak bir şey kullanılmamış. Biz şimdi yeni bir protez yapıyoruz. Protezin hem konforunu arttırmayı hem de diz eklemi hareketli bir protez yapacağız. Ömer hocayla konuştuk. O onay verdi. Bizde Özge’yi davet ettik. Bugün burada ölçülerini aldık. İnşallah daha güzel günler yürüyeceği bir protezi olacak” dedi.

Özge’nin henüz konuşamadığı için ufak bir güçlük yaşayacaklarını belirten Çulcu, “Özge bizim kendisinden almamız gerekenleri bize sağlayabilecek durumda değil. Özge, ‘Ağrım var. Şurası dokunuyor şurada boşluk var’ diye bize bilgi verebilse daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ama biz mevcut koşullara göre yapabildiğimizin en iyisini yapıp Özge’yi yürüteceğiz” diye konuştu.